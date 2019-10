Bevor er zu Argos wechselte, war Rogers von 2010 bis 2016 CFO der Muttergesellschaft Sainsbury. Laut britischen Medien galt er auch als ein möglicher Kandidat auf den Chefsessel bei Sainsbury, auf dem derzeit Mike Coupe sitzt. Vor seiner Zeit bei dem britischen Einzelhandelsriesen arbeitete er unter anderem für Hanover Acceptances und die Beratungsgesellschaften Monitor Company (heute Deloitte) und Arthur Andersen (heute Accenture). In seinen verschiedenen Jobs war er außer in Großbritannien und Europa auch in den USA, China, Indien und Japan tätig.Bei WPP wird er als Finanzchef auch Mitglied des Boards unter Führung von CEO Mark Read. Sein Grundgehalt bei der Werbeholding beträgt laut offiziellen Angaben 740.000 Britische Pfund. Über erfolgsabhängige Bonus- und Zusatzzahlungen ist aber eine deutliche Steigerung des Salärs möglich. WPP kämpft seit einiger Zeit mit Problemen. Vor allem das Geschäft im wichtigen US-Markt ist rückläufig. mam