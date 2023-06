Cannes Lions

Ingo räumt in Königskategorie Film ab / Publicis ist deutsche Nummer 1

Die 70. Cannes Lions enden mit einem Triumph für die deutsche Ogilvy-Gruppe: In der Königsdisziplin Film gewinnt das Team je einen goldenen, silbernen und bronzenen Löwen. Gold und Silber gab’s für die Ikea-Kampagne "Second Best", Bronze für die …