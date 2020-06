© WeSound

Die dreiköpfige Geschäftsführung von WeSound: Cornelius Ringe, Carl-Frank Westermann und Lars Ohlendorf

Ohlendorf blickt auf 20 Jahre Berufserfahrung als Tonmeister, Sound Designer und Komponist zurück. Im Laufe der Jahre hat er sich dabei zum Spezialisten für 3D Audio, interaktives Design und generative Systeme entwickelt.Als Head of Design bei WeSound verantwortet er sowohl die Kreation als auch die Entwicklung innovativer Technologielösungen. Daneben bringt Gründer Carl-Frank Westermann vor allem eine starke Expertise im Bereich Markenführung mit ein, Cornelius Ringe ist Experte für strategische Kompetenzen und internationale Netzwerke.Ein weiterer Fokus der Arbeit von Ohlendorf soll auf modernen auditiven User Experiences liegen: "In unserer Arbeit spielt das UX Design eine immens wichtige Rolle. Marken erzählen Geschichten - und wir sehen unsere Aufgabe darin, diese Geschichten in fesselnde Klangerlebnisse zu übersetzen. Dank aktueller Audio-Technologien sind uns in Umsetzung und Implementierung da kaum noch Grenzen gesetzt. Noch nie konnten sich Marken so gut und lebendig anhören wie heute", so Ohlendorf.Die drei Geschäftsführer haben sich zum Ziel gesetzt, We Sound in den nächsten Jahren zu einer der besten Soundagenturen der Welt zu machen. Dazu ist das Team auch in ein neues Office gezogen und arbeitet jetzt aus dem 16. Stock eines Hochhauses in Hamburg-Altona aus: "Das wachsende Team braucht Platz und wir freuen uns, jetzt schon die Voraussetzungen dafür geschaffen zu haben", sagt Cornelius Ringe. "Eine offizielle Eröffnungsfeier des neuen Standorts ist für 2021 geplant, sobald die Corona-Krise dies zulässt. Wir können es kaum erwarten und wollen unsere Penthouse-Studios mit vielen Veranstaltungen zu einem kulturellen Hotspot sowie Ort des kreativen Austauschs machen." We Sound wurde 2011 als Agentur für Audio Branding gegründet. Mittlerweile bedient das Team für seine Kunden alle Facetten von Sound, darunter auch die Entwicklung von intelligenten, interaktiven Sound-Systemen für E-Mobility, die Bereiche Virtual und Augmented Reality sowie Virtual Assistance. Die Agentur arbeitet unter anderem für Kunden wie Allianz, Bayer, DFL, Lufthansa, Manner, Mastercard, Seat und Volkswagen. tt