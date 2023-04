Bernd M. Michael (1942 - 2023)

Wer den Namen Grey hört und ein gewisses Alter erreicht hat, denkt zwangsläufig an Bernd M. Michael. Kaum ein Manager hat die Agentur, die er geführt hat, so geprägt wie der frühere Deutschland- und Europachef. Jetzt ist er im Alter von 80 Jahren gestorben.

Rote Krawatte, rote Brille – das waren die Markenzeichen des agilen Werbers, dem Marken stets viel bedeuteten und der irgendwann selbst zur Marke wurde. Seine Karriere beginnt er 1963 mit einer Ausbildung zum Werbekaufmann bei der Münchner Agentur Gabler. Anfang der 1970er Jahre wechselt er zu Gramm nach Düsseldorf, wo er schnell zum Geschäftsführer aufsteigt und sich mit Hilfe des Gesellschafters Grey in die Agentur einkauft. Später wird er CEO – und das Gesicht des Networks in Deutschland und Europa. Er bleibt der Agentur bis zum Jahr 2005 verbunden, dann tritt er ab und macht sich als Berater selbstständig.



Bernd M. Michael – das "M" in der Mitte steht für seinen zweiten Vornamen Martin – gehörte zu den Agenturchefs, die nicht nur in der eigenen Branche Gehör fanden, sondern deren Wort weit über die Grenzen der Marketing- und Werbeszene hinaus Gewicht hatte. Große Unternehmen und ihre Vorstände fragten bei Michael um Rat, in erster Linie in Sachen Kommunikation, aber manchmal auch bei Themen, die mit Werbung nichts zu tun hatten. Nicht ohne Grund saß er auch nach seiner aktiven Zeit in diversen Beiräten.Schon sehr früh, nämlich gleich bei seiner ersten Agenturstation, kommt der gebürtige Dresdner in Berührung mit dem US-Konsumgüterhersteller Procter & Gamble, damals ein wichtiger Kunde von Gabler. Als diese Agentur nicht unter das Dach eines Networks schlüpfen will, zieht P&G seine Aufträge ab. Auch Michael zieht weiter – zu Gramm in Düsseldorf, wo der US-Konzern ebenfalls auf der Liste der Auftraggeber steht. Für diesen Kunden bleibt er bis zum Ende seiner Laufbahn ein wichtiger Ansprechpartner.