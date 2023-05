Aus Trakken wird TRKKN

Omnicom Media Group expandiert mit Google-Tech-Unternehmen in 14 weitere Märkte

Dass man im digitalen Marketing nicht mehr an Google vorbeikommt, zeigen neben den Geschäftszahlen des Konzerns auch immer wieder diverse Prognosen. So schätzt die OMG, dass der Such-Riese seinen Netto-Werbeumsatz in Deutschland 2022 um 10 Prozent …