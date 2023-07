David + Martin

Beim Dreh für ihren Kunden Guhl hat David + Martin mit der Regisseurin Justyna Obasi (l.) und Kamerafrau Monika Lenczenska (r.) zusammengearbeitet

Die Sektion Werbung in der Produzentenallianz will schon seit Jahren feste Standards in der Zusammenarbeit zwischen Produktionsfirmen, Werbeagenturen und Auftraggebern durchsetzen. Dazu zählt ein fairer Umgang bei Pitches, wenn schon meistens keine Pitch-Honorare gezahlt werden. Bei diesem heiklen Thema bekommen die Produzenten nun Unterstützung von unerwarteter Seite.

Mit David + Martin setzt sich ausgerechnet eine Kreativagentur dafür ein, dass Produktionsfirmen künftig für ihre Dienstleistungen im R