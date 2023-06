Werbefilmverband

Nadine Thoma ist Geschäftsführerin der Sektion Werbung

Bei der Sektion Werbung in der Produzentenallianz gibt es Veränderungen an der Spitze: Nadine Thoma hat die Geschäftsführung übernommen. In dieser Funktion unterstützt sie Myriam Zschage, Vorständin der Produzentenallianz und Sprecherin der Sektion …