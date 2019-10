Spar den Stress – mit Verivox! Der Stressflüsterer

Mit dem Auftritt will die Berliner Kreativagentur Verivox als Stressreduzierer für die lästigen Themen des Alltags positionieren und schafft gleichzeitig eine Plattform, die die Kommunikation des Vergleichsportals für die nächsten Jahre prägen soll. Im Mittelpunkt steht dabei der "Stressflüsterer" (Darsteller: Andreas Leopold Schadt). Die neue Werbefigur taucht in den insgesamt sieben Kampagnenspots immer dann auf, wenn die Menschen gestresst sind von nervigen Themen wie Versicherungen, Tarifvergleichen und Krediten. Mit seiner esoterischen und relaxten Aura schafft er es, die Konsumenten zu beruhigen und hat mit dem geflüsterten Verweis auf Verivox die gänzlich stressfreie Lösung parat."Mit dem Stressflüsterer haben wir eine sehr flexible Plattform geschaffen, die es uns erlaubt, in unterschiedlichsten Formaten und Medien zu denken und zu kommunizieren - sowohl abverkaufsorientiert als auch markenbildend. Aber immer unterhaltend", sagt, CMO von Verivox., Vice President Brand & Strategic Marketing ergänzt: "Ich bin überzeugt, dass wir etwas Unverwechselbares geschaffen haben, das uns helfen wird, die Wahrnehmung unserer Marke weiter zu verbessern. Es ist wichtig, 'Brand Fame' als Grundlage für zukünftiges Wachstum zu schaffen."Der "Stressflüsterer" ist gleichzeitig der Nachfolger von Testimonial Mario Barth. Der durchaus umstrittene Comedian war in der letzten großen TV-Kampagne des Anbieters vor zwei Jahren zu sehen. Die sieben neuen Spots (siehe oben und unten) kommen sowohl im TV als auch Online zum Einsatz und bewerben die unterschiedlichen Produktsparten des Vergleichsportals. Ergänzend gibt es kürzere Videoformate in den Digitalkanälen, Social-Media-Aktionen sowie Funkspots. Produziert wurden die Clips von, Regie führte. tt