Der Pitch startete bereits im Juni 2021 und wurde von der Unternehmensberatung Brain aus München unterstützt. Havas Media konnte sich am Ende durchsetzen und löst die bisherigen Etathalter PHD (Naturkosmetik-Sparte) und Pilot (Pharma) ab, die Weleda seit 2011 beziehungsweise seit 2014 betreut hatten. In den vergangenen Jahren lagen die Bruttospendings in den drei deutschsprachigen Märkten bei rund 25 Millionen Euro, wobei allein auf Deutschland rund 20 Millionen Euro entfallen.





"Havas Media hat uns im Pitch mit einer konsequenten Strategie, smarten Ideen und Teamgeist überzeugt", erklärt Julia Weiss, Mediaverantwortliche für DACH bei Weleda: "Fundierte Analysen und stringent daraus abgeleitete Empfehlungen - das hat uns sehr gefallen. Außerdem zeigten die Länderteams sowohl im Bereich Naturkosmetik als auch im Bereich Arzneimittel hohe strategische Kompetenz. Wir danken allen Pitch-Teilnehmenden für ihr Engagement und ihre Professionalität und freuen uns darauf, gemeinsam mit Havas unser Wachstum fortzusetzen und Menschen für unsere Philosophie und Produkte zu begeistern." Sven Traichel, CEO von Havas Media Deutschland ergänzt: "Mit Weleda konnten wir einen weiteren Kunden von uns überzeugen, dessen Wertesystem und Prinzipien sich mit unseren decken. Wir stehen beide für Transparenz, Vielfalt und Nachhaltigkeit. Wir sind beide Unternehmen mit langer Tradition und streben beide nach langfristigen Partnerschaften."