In der deutschen DDB-Gruppe geht der Aderlass in den oberen Etagen weiter.- Dennis May, Christoph Pietsch und Oliver Janik -, geht nun auch die Führung der Handelsmarketing-Tochter Kapacht von Bord. Wie aus einem Eintrag im Handelsregister hervorgeht, wurde Geschäftsführer Klaus Burghauser bereits abberufen. Nach Informationen von HORIZONT soll auch der zweite Geschäftsführer Andreas Poulionakis kurz vor dem Absprung stehen. Eine Bestätigung dafür gibt es allerdings nicht. Bislang war keiner der Beteiligten zu erreichen.