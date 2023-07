Mit Kaminski in Cannes

Wieso Serviceplan dieses Jahr auf Nachwuchsförderung statt Partys setzt

Serviceplan schenkt sich dieses Jahr große Partys in Cannes und steckt stattdessen viel Geld in die Nachwuchsförderung. Das Programm dazu heißt: SPARKS. Was es damit auf sich hat, erfährt Mirko Kaminski im Interview mit Serviceplan-CCO Till Diestel …