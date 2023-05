Clara Diehl kümmert sich um das Thema Total Video

Die Mediaagentur Hearts & Science aus der Omnicom Media Group verstärkt das Management. Seit kurzem ist Clara Diehl als Managing Partner an Bord und verantwortet in dieser Funktion die Bereiche Total Video sowie Digital Media/Programmatic. Diehl kommt von Wettbewerber Pilot.

Bei ihrem neuen Arbeitgeber leitet Diehl ein 20-köpfiges Team. Sie berichtet an Chief Operating Officer Richard Kim. Zu ihren Aufgaben gehört auch, in enger Zusamenarbeit mit der Muttergesellschaft die Implementierung der Total-Video-Infrastruktur voranzutreiben. "Dass wir eine ausgewiesene Bewegtbildexpertin wie Clara für uns gewinnen konnten, ist für uns nicht nur ein Riesengewinn, sondern auch ein Investment, von dem unsere Kunden schnell profitieren werden. Sie kennt die Branche aus dem Effeff und ergänzt unser Team mit ihrer Technologie-, Daten- und Planungskompetenz perfekt", sagt COO Kim.



Diehl ist seit über 20 Jahren im Mediabusiness tätig. Vor ihrem Wechsel zu Hearts & Science arbeitete sie knapp fünf Jahre als Director Product Development & Business Transformation bei der Pilot Group in Hamburg. Vorherige Stationen waren Agenturen wie Amnet und Carat aus der heutigen Dentsu-Gruppe. "Bei Total Video geht es um viel mehr als darum, Digital und Klassik nicht mehr zu trennen. Es geht um Zusammenwachsen, Veränderung, Innovationsgeist und häufig auch Mut. Die DNA von Hearts & Science, ergänzt um die Kraft aus der Gruppe, sind aus meiner Sicht beste Voraussetzungen dafür, und daher freue ich mich sehr, in diesem Umfeld eine gestaltende Rolle einzunehmen", sagt Diehl.Hearts & Science gibt es in Deutschland seit dem Jahr 2018. Die Agentur betreibt Niederlassungen in Köln, Düsseldorf, Berlin, München und Ludwigsburg und beschäftigt nach eigenen Angaben hierzulande rund 200 Mitarbeitende. An der Spitze stehen die Geschäftsführer Dominik Scholta (CEO) und COO Kim. Weltweit unterhält das Network 37 Büros in 26 Ländern. Dort arbeiten insgesamt 1600 Angestellte.