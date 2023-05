Serviceplan Group

Marina Sperling war lange Zeit für Networks tätig, jetzt wechselt sie zu einer Inhaberagentur

Die Agentur Mediaplus bekommt eine neue Geschäftsführerin. Zum 1. Juli steigt Marina Sperling bei der Tochter der Serviceplan Group ein. Sie kommt von der Networkagentur Havas Media, wo sie 14 Jahre tätig war. Bei ihrem neuen Arbeitgeber berichtet sie an Managing Partner Oliver Hey.

Zusammen mit Hey wird Sperling die Agentur Mediaplus Media 1 in München führen. Die Einheit beschäftigt nach eigenen Angaben mehr als 80 Mitarbeitende. Neben der Beratung der Bestandskunden kümmern sich beide Manager um das Neugeschäft und die Internationalisierung der Agentur. Neuzugang Sperling soll zudem die Optimierung interner Strukturen und Abläufe vorantreiben. "Bei Mediaplus steht Innovationskompetenz im Fokus. Es ist gut, dabei eine so erfahrene Expertin wie Marina an meiner Seite zu wissen. Sie verfügt über das perfekte Mind- und Skillset für Mediaplus: Markenverständnis, Unternehmergeist und viel Empathie", sagt Managing Partner Hey.





Bei ihrem vorherigen Arbeitgeber Havas Media in Frankfurt war Sperling über 14 Jahre tätig, zuletzt als Managing Partner. Dort betreute sie Kunden aus den Bereichen aus FMCG, Pharma, Automobil, Tourismus sowie Luxus und Fashion. Vorherige Stationen der studierten Betriebswirtin waren die Agenturen Mediacom und ZenithOptimedia - alles Ableger internationaler Networks. Mit Mediaplus hat sich die erfahrene Agenturmanagerin nun für eine inhabergeführte Firma entschieden. Laut Pressemitteilung ganz bewusst: "Das bietet sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten abseits ausgetretener Pfade – auch in der Beratung der Kunden", lässt sie sich zitieren.