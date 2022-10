© Sarah Becke Roman Königsmark (li.) und Fabian Pensel

Bei Natsana herrscht gerade reichlich Aufbruchstimmung: Nach dem Einstieg des Bayer-Konzerns, der sich im Mai mit 30 Prozent an dem Unternehmen beteiligte, will der Anbieter von natürlichen Nahrungsergänzungsmitteln wie Natural Elements und Nature Love weiter wachsen - und setzt dabei unter anderem auch stark auf seine Marke. Dafür holt sich das in Monheim ansässige Unternehmen nun namhafte Unterstützung: Mit Roman Königsmark und Fabian Pensel heuern zwei ausgewiesene Kreativexperten bei Natsana an.