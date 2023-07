Pahnke Group

In Brandenburg wird im September 2024 ein neuer Landtag gewählt

Die Hamburger Agentur Pahnke gewinnt zusammen mit ihrer Partnerfirma ASK Berlin einen weiteren Wahlkampfetat der SPD. Die inhabergeführte Firma soll die Sozialdemokraten auch bei der Landtagswahl in Brandenburg unterstützen, die im kommenden Jahr stattfindet. Pahnke und ASK Berlin betreuen die SPD auch in Hessen.

Dort wird im Herbst dieses Jahres ein neuer Landtag gewählt. Spitzenkandidatin der Sozialdemokraten ist Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Die W