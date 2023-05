Neuer Markenbotschafter

VW Nutzfahrzeuge setzt auf Pat Burgener

In diesem Monat sollen die ersten Kunden in Europa den ID Buzz bekommen, in der Schweiz trifft der Elektrobus aus dem Hause Volkswagen erst Ende des Jahres ein. Der Markenbotschafter für den hiesigen Markt steht aber fest: Pat Burgener …