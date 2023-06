Cannes Filmfestival

BMW inszeniert Thriller mit Pom Klementieff und Uma Thurman

BMW geht wieder unter die Actionfilm-Macher. Der neue Kurzfilm "The Calm" wird in der kommenden Woche seine Weltpremiere auf dem Cannes Filmfestival feiern. Neben dem neuen BMW i7 M70 xDrive spielen in dem siebenminütigen Werk Pom Klementieff …