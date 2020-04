Mein Home Office: Anja Hendel

Die ehemalige Porsche-Managerin ist erst seit Beginn des Jahres in der Führungsriege der Agentur, die zum selben Zeitpunkt komplett von VW übernommen worden war . Mit der Corona-Krise hat sie nun gleich eine veritable Extremsituation zu meistern. Hendel selbst ist entspannt bei Beginn des Interviews - sie hat gerade erst eine Yoga-Session hinter sich.Am besten sollen natürlich alle der gut 450 Mitarbeiter in Deutschland, die sich aktuell fast ausschließlich im Home Office befinden, mental so gut wie möglich entspannen können. Doch nicht jeder mag Yoga. Dafür gibt es bei Diconium nun inzwischen verschiedene Maßnahmen, um das psychische Wohlbefinden der Mitarbeiter zu heben - von der digitalen Game Night bis zu Cocktail-Kurs per Video-Konferenz. Laut Hendel entstehe dadurch in der Agentur eine ganz neue Art der Verbindnung der Menschen untereinander.