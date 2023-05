Neues Produkt

Heimat Active feiert die magische Anziehungskraft der Bifi Snack Box

Die Snackmarke Bifi bringt ein neues Produkt in den Handel - und landet damit erstmals im Kühlregal. In diesen Wochen finden Kunden exklusiv in den Rewe-West-Filialen die neue "Bifi Snack Box", die aus Mini-Bifis und Gouda-Stückchen besteht. Um das …