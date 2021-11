Im kommenden Jahr ist es wieder soweit. Dann schreibt Volkswagen seinen internationalen Mediaetat für sämtliche Konzernmarken aus. Das bestätigt ein Sprecher des Wolfsburger Autobauers. Das Budget,, liegt seit 2016 in den Händen der Agentur PHD. Der Vertrag mit der Omnicom-Tochter gilt noch bis Ende 2023, die Überprüfung läuft also frühzeitig an.