In globalen Netzwerken kann man nachhaltiges Arbeiten inzwischen doch komplett vergessen. Die sind völlig mit Selbstverwaltung und Rückzugsgefechten beschäftigt", sagte Czesnik zum Start gegenüber HORIZONT International hat sich Ogilvy Consulting aber zu einer festen Größe innerhalb der Agenturgruppe entwickelt. Für die Marke arbeiten unter der Leitung von Global CEO Carla Hendra weltweit mehr als 3000 Berater. In Deutschland sind es bislang sechs Mitarbeiter, das Team soll aber schon bald verstärkt werden. Sie erwirtschaften laut Auskunft der Agentur bereits ein siebenstelliges Honorarvolumen. Einen Widerspruch zur neuen Strategie von Ogilvy, Einzeleinheiten aufzulösen und die Dachmarke in den Vordergrund zu stellen, sehen die Verantwortlichen in dem Start der Consulting-Einheit nicht. "Die Unit ist ein integraler Bestandteil der Ogilvy GmbH und wird stark vernetzt innerhalb des Unternehmens arbeiten", so die offizielle Auskunft der WPP-Tochter.

Nicht nur Ogilvy bemüht sich, der Konkurrenz der viel größeren Consulting-Firmen mit einem eigenen Beratungsangebot etwas entgegenzusetzen. Auch andere Agenturen verstärken ihre Kompetenzen auf diesem Gebiet. Auf der anderen Seite versuchen vor allem die großen IT-Beratungen, ihre Wertschöpfungskette zu verlängern und drängen dabei im Zuge der digitalen Transformation in Bereiche ein, die bislang Agenturen vorbehalten waren. In diesem Zusammenhang kaufen sie auch Kreativdienstleister. In Deutschland hat Accenture beispielsweise Kolle Rebbe und IBM die Berliner Agentur Aperto übernommen.