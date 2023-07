Timm Nedden, Jan Bechler und Björn Sjut (v.l.) stehen an der Spitze von Front Row

Bei der Übernahme der auf E-Commerce spezialisierten Agentur Finc3 durch Fortress im Frühjahr 2022 hieß es, dass der bisherige Markennahme erhalten bleibt. Jetzt haben es sich die Verantwortlichen noch mal anders überlegt. Aus Finc3 wird Front Row. Das gilt auch für die US-Agenturen, die zu Fortress gehören.

Mit dem neuen Markennamen will die Gruppe einheitlich im Markt auftreten. Deswegen ändern auch die Ableger von Finc3 ihren Namen. Die bisherige E-Commerce-Tochter heißt nun Front Row E-Commerce Management. Die Performance-Marketing-Agentur Bizmut (B-to-B) und der Ableger Finc3 Marketing Services treten unter der gemeinsamen Marke Front Row Digital Marketing auf. Die Sofware-Lösung Catapult bleibt unter dem eingeführten Namen bestehen, um auch weiter für Nicht-Agenturkunden offen zu sein.



positioniert sich als Fullservice-Marktplatz-Accelerator und operiert mit einem etwas anderen Geschäftsmodell: Nicht wie Finc3 beziehungsweise Front Row als Agentur, sondern vor allem als Broker. Fortress ist also selbst Verkaufspartner und bietet die Produkte seiner Kunden über eigene Accounts an.

"Das Online-Geschäft wird für Unternehmen immer wichtiger. Gleichzeitig nimmt der Wettbewerb stetig zu. Um in diesem Umfeld das eigene Potenzial voll auszuschöpfen, müssen Unternehmen ganzheitlich und global denken", erklärt Jan Bechler, Europa-Geschäftsführer von Front Row, den Hintergrund für den neuen Auftritt der Agenturgruppe. Front Row bietet Leistungen in den Bereichen E-Commerce, Influencer Marketing, Social Commerce, Business Intelligence und B-to-B-Performance-Marketing an. Das Angebot soll weiter ausgebaut werden, ausdrücklich auch durch weitere Akquisitionen. Aktuell beschäftigt die Gruppe an den Standorten New York, San Diego, Hamburg und Bratislava nach eigenen Angaben insgesamt mehr als 400 Mitarbeitende.In Deutschland belegt die Agentur im Ranking der Inhaberagenturen für das Jahr 2022 mit einem Umsatz von rund 12 Millionen Euro und 120 Angestellten Platz 25. Die Agentur wurde 2011 von Jan Bechler, Tim Nedden und Björn Sjut gegründet. Eigentümer Fortress