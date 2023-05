Jung von Matt

Jung von Matt bündelt seine Hamburger Agenturen

Aus vier mach eins: Jung von Matt legt seine beiden Hamburger Agenturen JvM Next Alster und JvM Saga sowie die Strategie- und Kreativ-Services der JvM AG zusammen. Dadurch entsteht die neue Agentur Jung von Matt Hamburg. Die Gruppe verkauft die Fusion als Schritt in die Zukunft. Womöglich ist sie aber auch aus der Not geboren.

Die neue Aufstellung wird zum 1. Juli wirksam. Offizielle Begründung für die Maßnahme: Man wolle damit den kreativen Output stärk