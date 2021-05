Private-Equity-Riese CVC steigt bei We are Social ein

© Persuasion Brett Marchand steht an der Spitze des übernommenen Agenturverbunds

Die Digitalagentur We are Social bekommt neue Mehrheitsgesellschafter. Das Private-Equity-Unternehmen CVC Capital Partners und die kanadische Investmentgruppe CDPQ steigen bei der Agenturgruppe Blue Focus International ein. Zu ihr gehören unter anderem die operativen Agenturmarken We are Social, Fuseproject und Vision 7 International. Über die finanziellen Eckdaten des Deals haben die Beteiligten Stillschweigen vereinbart.