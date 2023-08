Grow Digital Group

Machen gemeinsame Sache: Friedrich Tromm, Stefan Nagel und Lutz Jurkat (v.l.)

Der Agenturverbund Grow Digital Group baut sein Angebot weiter aus. Ab sofort gehört auch die Berliner Kreativagentur Try No Agency zum Ableger der NOZ-Mediengruppe in Osnabrück. Das von CEO Lutz Jurkat geführte Unternehmen übernimmt 70 Prozent der Anteile an Try No Agency. Der Kaufpreis ist nicht bekannt.

Mit dem Zukauf will die Grow Digital Group ihr Leistungsspektrum im Bereich Marketing und Werbung erweitern. Hier hat die 2012 von Friedrich Tromm und