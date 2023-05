Hela

Hela startet zusammen mit Leadagentur Carl Nann eine amüsante Digitalkampagne

Der traditionsreiche Ketchup-Hersteller Hela ist bislang nicht mit Bewegtbildwerbung aufgefallen. Das ändert sich jetzt dank der neuen Leadagentur Carl Nann: In einer amüsanten Digitalkampagne feiern Kunde und Agentur die Freundschaft - und erinnern dabei an mehrere deutsche Kult-Werbesprüche.

"Freunde, das ist Ketchup" - unter diesem Motto steht der Auftritt, den das 1893 gegründete norddeutsche Unternehmen ab sofort ein Jahr lang auf Youtube, Instagram, Facebook und in den digitalen Newslettern des Hela-Onlineshops ausspielt. Im Mittelpunkt des Spots steht ein Barkeeper, der in drei unterschiedlichen Szenen an verschiedene deutsche Kult-Werbeslogans erinnert, die alle mit Freundschaft zu tun haben: Ouzos "Für meine guten Freunde", "Guten Freunden gibt man ein Küsschen" von Ferrero Küsschen sowie Holstens "Auf die Freundschaft".









"Garniert mit einem großen Klecks Selbstironie führt der Film durch die schönsten werblichen Klischeebilder zum Thema Freundschaft. Von Ouzo, über Schokolade bis zum Bier", sagt Patrik Hartmann, verantwortlicher Creative Director bei Carl Nann. Laut der Agentur soll die Kampagne dabei neue Käuferschichten für die verschiedenen Ketchup-Sorten von Hela erschließen und gleichzeitig den hohen Qualitätsanspruch der Traditionsmarke unterstreichen, die schon seit vielen Jahren mit EU-Bauern kooperiert. Erst kürzlich wurde der 2022 gelaunchte Hela-Tomatenketchup von Hela vom Fachmagazin Lebensmittel Praxis als Produkt des Jahres 2023 ausgezeichnet.

Die Kampagne wird flankiert von Aktionen im Lebensmitteleinzelhandel wie InApp-Rabattaktionen und Sonderdisplays sowie einem großen Studentensampling mit Campustüten zum kommenden Wintersemester. Zudem gibt es Touchpoint-Samplings bei Lieferservices, Camper- und Vanvermietungen.