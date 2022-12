© Imago / Stockshop Mehr Geld für Agenturen - ein realistisches Szenario?

In der aufgeregten Marketingwelt gibt es Themen, die kommen und gehen. Eine Frage, über die aber schon lange und immer wieder diskutiert wird, ist die nach der angemessenen Bezahlung von Agenturen – jedoch in ziemlich festgefahrenen Bahnen: Die Anbieter finden sich grundsätzlich unterbezahlt und fordern mehr Geld, die meisten Kunden denken das Gegenteil und sind nicht bereit, die Honorare zu erhöhen. Am Ende passiert meist nicht viel, eigentlich sogar nichts.