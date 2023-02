Die Deutsch-Ägypterin El-Kayem wuchs in Neuseeland, Kanada und Großbritannien auf, bevor sie 2002 nach Berlin kam. Hierzulande machte sie unter anderem als Kreativdirektorin von Razorfish und VCCP von sich reden. Zu ihren weiteren beruflichen Stationen zählen Springer & Jacoby, Jung von Matt, TBWA, DDB und Huge. Dabei war sie nicht nur in Berlin, sondern auch in New York und Amsterdam tätig. 2014 gründete sie schließlich ihre eigene Agentur The Adventures Of.





Anomaly sagt über die Neuverpflichtung: " El-Kayems Arbeit zeichnet sich durch ein besonderes Gespür für Kreativität, eine klare Vision und eine starke Bildsprache aus, die sie bereits für Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen und Sektoren unter Beweis gestellt hat – von Nike, Reebok, Adidas und AsicsTiger bis hin zu Google, Apple, Playstation, Audible, Netflix, Sonos, Spotify, Diageo, Target und vielen anderen."



Darüber hinaus arbeitet die Kreative auch als Künstlerin und Kulturschaffende. Ihre multimedialen Arbeiten wurden in London, New York, Berlin und Rotterdam ausgestellt. Daneben besitzt sie einen Master-Abschluss in Innenarchitektur, Forschung und Design, war Chefredakteurin des Mister Twister-Magazins, rief die Berliner Veranstaltungsreihe "Burgers & HipHop" ins Leben und erwarb obendrein einen Garten im englischen Devon, den sie mit Leidenschaft restaurierte.

El-Kayem folgt auf Azsa West, die die Agentur nach weniger als einem Jahr aus persönlichen Gründen verlassen hatte, um wieder zurück in ihre Heimat USA zu ziehen. Aus ähnlichen Gründen war auch das Gastspiel von Wests Vorgänger Veit Möller nur kurz. Ihn zog es ebenfalls in die USA. Davor war Frank Hahn der kreative Kopf von Anomaly. Er ist inzwischen CCO der deutschen BBDO-Gruppe.

