Sektion Werbung

Tony Petersen, ehemaliger Sprecher der Sektion Werbung in der Produzentenallianz, verabschiedet sich mit einem eindringlichen Appell in den Ruhestand

Tony Petersen war als Vorstandsmitglied und Sprecher der Sektion Werbung in der Produzentenallianz elf Jahre lange das Gesicht der deutschen Werbefilmbranche. In seinem Abschiedsinterview blickt er auf bisher Erreichtes zurück und prangert Missstände an, die immer noch allgegenwärtig sind. Vor allem fordert er einen stärkeren Dialog mit den Verbänden GWA und OWM und ebenso ein respektvolleres Miteinander. Das gilt sowohl für Arbeitsprozesse als auch beim Thema Pitches.

Herr Petersen, Sie sind mit Ihren 75 Jahren der wahrscheinlich älteste beruflich aktive Werbefilmproduzent Deutschlands. Allerdings hat sich Ihr