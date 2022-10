© IMAGO / Wolfgang Maria Weber Frostige Aussichten: Im Winter müssen sich Kreative wohl warm anziehen

Es ist die Herausforderung der Stunde: Deutschland muss Energie sparen. Vor allem der Verbrauch von Erdgas, das hierzulande im vergangenen Jahr auch einen Anteil von 12,6 Prozent an der Stromerzeugung hatte, muss dringend gesenkt werden. Denn die in Folge des Ukraine-Kriegs gestoppten Lieferungen aus Russland machen Gas aktuell zur Mangelware, weshalb Haushalte und Firmen ihren Verbrauch gegenüber Vorjahr um mindestens 20 Prozent senken müssen, um ohne Gasmangel durch den Winter zu kommen. Was also tun deutsche Agenturen, um den Energieverbrauch zu reduzieren? HORIZONT hat nachgefragt.