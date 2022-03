"In dieser Show dreht sich alles um die Welt von Mercedes Benz Vans", begrüßt Freund seine Zuschauer in der ersten Episode von "That Van Show". In dem neuen Brandet-Entertainment-Format von Mercedes-Benz Vans geht es ums Ausprobieren und Machen. Inhaltlich bietet die Van-Show einen Infotainment-Mix: Der Youtuber gibt einen Überblick über die Historie des Fahrzeugs, macht Testfahrten und Challenges. So wird in Episode eins beispielsweise ein Kugellabyrinth in den Laderaum gebastelt und die Kugel anschließend durch Beschleunigen, Bremsen und Lenken ins Ziel bewegt.





Agenturseitig ist das Team um Mirco Völker, Managing Director Fischer-Appelt Play für die Serie verantwortlich. "Das ist ein zeitgemäßes und kanalgerechtes Format, das Spaß macht und bei dem gleichzeitig inhaltlich was rüberkommt. Mercedes-Benz Vans und uns verbindet ein über Jahre gewachsenes Vertrauensverhältnis, das es uns erlaubt, uns gemeinsam immer wieder neu zu erfinden", so Völker.



Auf Online-Ebene betreut Fisch-Appelt Mercedes-Benz Vans bereits seit 2012. Im Case Video von 2016 Agenturseitig ist das Team um, Managing Director Fischer-Appelt Play für die Serie verantwortlich. "Das ist ein zeitgemäßes und kanalgerechtes Format, das Spaß macht und bei dem gleichzeitig inhaltlich was rüberkommt. Mercedes-Benz Vans und uns verbindet ein über Jahre gewachsenes Vertrauensverhältnis, das es uns erlaubt, uns gemeinsam immer wieder neu zu erfinden", so Völker.Auf Online-Ebene betreut Fisch-Appelt Mercedes-Benz Vans bereits seit 2012. Im Case Video von 2016 brachte ein Sprinter 4x4 eine Fußballmannschaft zum Kicken am Steilhang in die Alpen . 2018 folgte mit der Kampagne "Roundabout Football" eine Abwandlung des alten Clips: Statt ins Tor mussten die Fußballspieler den Ball von einem Kreisverkehr aus in die geöffneten Türen zweier Mercedes Sprinter befördern. Für beide Clips arbeitete Mercedes Benz mit Fischer-Appelt zusammen. Mit "That Van Show" gehen Sprinter, Vito und Citan jetzt in Serie. jh