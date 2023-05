Dentsu Creative

Deepanjali Singh (rechts) und Florestan Rösemann sind die neuen Creative Directors bei Dentsu Creative in Berlin

Dentsu Creative holt sich zwei Top-Kreative an Bord: Beide sollen in der Position des Creative Directors künftig das Team am Standort Berlin mit kreativen Impulsen entlang der Customer Journey unterstützen. Und beide kennen den Chief Creative Officer der Agentur aus ihrer gemeinsamen Zeit bei BBDO.

Deepanjali Singh und Florestan Rösemann haben vor kurzem ihren Schreibtisch in Berlin bezogen, wo sie mit dem Chief Creative Officer von Dentsu C