Mit Motiven wie diesen richtet Saatchi & Saatchi T-Systems neu aus

Konkret besteht die Hauptaufgabe der Düsseldorfer Kreativagentur darin, die Systemlösungen des Kunden für das digitale Geschäft noch konsequenter in den Mittelpunkt der Kommunikation zu rücken und die zuletzt in der Wahrnehmung schwächelnde Marke T-Systems neu auszurichten. Zu diesem Zweck arbeitet die Agentur nicht nur mit ihrer B2B-Schwesterauf dem Kunden, sondern hat mitundauch zwei weitere Publicis-Töchter ins Boot geholt. "T-Systems ist ein absoluter Idealkunde, weil er die interdisziplinäre Leistungsfähigkeit unserer Gruppe erkannt hat und uns die Chance gibt, abermals 'Power of One' erfolgreich im Markt zu demonstrieren", sagt, CEO Saatchi & Saatchi.Der neue Claim, den die Agentur für T-Systems entwickelt hat und der erstmals in der morgen startenden Positionierungskampagne eingesetzt wird, heißt: "Let's power higher performance." In der Kampagne wollen Kunde und Agentur mit einem simplen Kniff die Aufmerksamkeit der Zielgruppe erregen: Das charakteristische "T" von T-Systems wird gezielt aus Digitalisierungsbegriffen entfernt und soll so den wichtigen Beitrag, den der ICT-Dienstleister im Bereich digitaler Technologien leistet, verdeutlichen.Diese Idee sei auch der entscheidende Aspekt gewesen, mit dem Saatchi & Saatchi die Telekom-Tochter im Pitch überzeugen konnte: "Es ist unserem neuen Agenturpartner gelungen, auf der einen Seite die Komplexität unseres Unternehmens zu verstehen und auf der anderen Seite mit der 'Missing-T'-Kampagne eine genial einfache Übersetzung unserer Leistungsfähigkeit für potenzielle Kunden zu finden", so, Vice President Marketing Communications bei T-Systems.Die globale Kampagne startet am 9. Oktober mit großflächigen Out-of-Home-Maßnähmen an Flughäfen sowie auf Messegeländen und wird von Printanzeigen in Entscheider- und IT-Titeln sowie einer Social Media-Kampagne begleitet. Bei Saatchi & Saatchi zeichnen(CCO),(Copywriter),(Senior Art Director),(Client Service Director) verantwortlich. Letzte Leadagentur von T-Systems war Fischer-Appelt . Die Agentur hatte das Mandat seit 2014 inne. tt