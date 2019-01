Eingereicht werden können Arbeiten in den Kategorien TV & Kino, Web & Mobile, Trailer/Teaser/Trenner, Animation, Digitale Kampagne und Digitale Innovation. Alle Beiträge können auf der Website des Spotlight Festivals online angemeldet und hochgeladen werden. Im vergangenen Jahr war Jung von Matt mit insgesamt drei Gold-Trophäen (für Edeka, EnBW und Netto) der große Abräumer.Das Spotlight Festival, bei dem parallel zur Fachjury auch eine große Publikumsjury über die Preisträger abstimmt, findet in diesem Jahr am 11. und 12. April in Stuttgart statt. Alle Informationen zur Online-Anmeldung und den Teilnahmebedingungen gibt es auf Spotlight-Festival.de . hor