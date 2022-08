"Bacardi. Ein Wort, und wir sehen Geschichten, hören Musik, fühlen eine legendäre Marke. Bacardi bringt Menschen zusammen, um Momente zu feiern, die wirklich zählen, überall auf der Welt. Und wir freuen uns riesig, auf den dreifachen Etatgewinn der Spirituosenmarke mit dem Fledermaus-Logo anstoßen zu können", sagt Susan Hölling, Co-CEO BCW in Deutschland.



BCW war 2018 aus der Fusion der beiden WPP-Agenturen Burson-Marsteller und Cohn & Wolfe hervorgegangen. In Deutschland stehen Susanne Hölling und Björn-Christian Hasse als Co-CEOs an der Spitze der Agentur. Im vergangenen Jahr kam zudem Mandy Fischer von Wettbewerber Edelman als Head of Business Development an Bord . mam