TV-Spot 1 | Sky | Das neue Sky Ticket

TV-Spot 2 | Sky | Das neue Sky Ticket

Herzstück der Sky-Ticket-Kampagne sind zwei Spots. Im ersten Clip steht das Sport-Angebot von Sky Ticket im Vordergrund. Darin ist ein junger Mann zu sehen, der sich zunächst in einem sterilen, weißen Raum aufhält. Doch als er sich eine Brille in Form eines Tickets aufsetzt und er die Sport-Übertragungen des Streaming-Dienstes entdeckt, wird seine Welt plötzlich bunt. Der zweite Spot funktioniert nach der gleichen Mechanik. Hier erkundet eine Frau das Serien-Angebot von Sky Ticket.Die inhaltliche Trennung zwischen Sport und Serien in den beiden Spots ergibt Sinn. Denn anders als bei Netflix, Amazon Prime und Co kauft der Nutzer bei Sky Ticket nicht ein Gesamtpaket, sondern eine Sparte, die er für knapp 10 Euro pro Monat streamen kann: Serien, Filme oder Sport.Mit der Kampagne will Sky eine junge und streaming-affine Zielgruppe für sein Angebot begeistern. Besonders heben die Unterföhringer dabei die Möglichkeit hervor, Sky Ticket monatlich zu kündigen. Nutzer des Sportangebots können zudem ein Ticket auf Tagesbasis buchen. Neben den Clips wirbt Sky auch online und in den sozialen Medien, zum Beispiel mit Instagram und Facebook Ads.Die Serviceplan-Gruppe betreut Sky Deutschland bereits seit 2012. Die Produktion der neuen Spots übernahm wieder. Regie führtenundvonDas Angebot Sky Ticket ohne Laufzeitvertrag wurde Mitte 2016 gelauncht und bekam im Sommer 2018 im Zuge der Einführung der Plattform Sky Q ein Update. Seit dem Launch wurde der Streaming-Dienst unter anderem 2017 in der Kampagne "Das alles bekommst du nur mit Sky" mit Promi-Testimonial Elyas M'Barek beworben. bre