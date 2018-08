Neuner soll sich am Standort Hamburg um die Einbindung von Performance-Marketing-Maßnahmen in den Mediamix kümmern. Zu den Kunden, die von ihm betreut werden, gehören Cunard, DFL und Reckitt Benckiser. Bislang war Neuner bei Facebook als Agency Partner für die Werbeholding WPP zuständig. Davor hat er 13 Jahre im Bereich Suchmaschinenmarketing gearbeitet. So gründetet er mit Admatic.com unter anderem eine eigene Firma für diesen Bereich. Zudem war er als Geschäftsleiter bei der Dentsu-Aegis-Tochter Explido iProspect tätig. Sein Münchner Kollege Grabolle war vor seiner Zeit bei Quisma als Producer und Medienberater aktiv.Plan.Net Performance beschäftigt nach eigenen Angaben aktuell rund 65 Mitarbeiter. Zu den Kunden gehören neben den oben genannten BMW/Mini, Datev, Hornbach, Medion und Targobank. An der Spitze der Agentur steht Geschäftsführer Thomas Gässler. mam