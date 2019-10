Oliver Grüttemeier und Tobias Liu.

Der vielfach prämierte Kreative berichtet an, Kreativchef aller Serviceplan-Agenturen. "Jan Propach ist fachlich wie menschlich eine große Bereicherung für den Standort Köln", so Harbeck. "Seine Arbeiten wurden bei allen bedeutenden Kreativwettbewerben prämiert – von Cannes bis zum ADC. Als Chef der Kreation für Serviceplan Köln wird er uns dabei helfen, das kreative Profil des Standorts zu schärfen - insbesondere auch im B2C-Bereich."Der neue Geschäftsleiter Kreation freut sich auf seine neuen Aufgaben sowie die Herausforderungen, den Kölner Standort kreativ weiterzuentwickeln: "In meiner Funktion möchte ich einen kreativen Schwerpunkt setzen und damit eine Sogwirkung erzeugen, die auch andere Kreative nach Köln zieht, die Lust darauf haben, silo-frei zu denken und kreative Grenzen zu verschieben", so Propach.Vor seiner Zeit bei Thjnk war Propach zwischen 2011 und 2014 bei DDB als Creative Director für Kunden wie Ebay und Congstar tätig. Auch Jung von Matt zählt zu seinen Stationen. Bei der Hamburger Agentur betreute er vor allem den Kunden Mercedes-Benz.Die Agenturgruppe ist seit 2016 mit einem Haus der Kommunikation in Köln vertreten und beheimatet dort mittlerweile die drei Marken Serviceplan, Plan.Net und Mediaplus. Mittlerweile arbeiten mehr als 120 Mitarbeiter für Kunden wie die Berner Group, Brandt, Covestro, die Deutsche Telekom, die KION Group, Kyocera, Pulmoll, Samsonite, TeeGschwendner, Ültje und Westlotto. Geführt wird der Kölner Standort vontt