© Serviceplan Helena Rheborg (l.) und Anke Eberhard wechseln zu Plan.Net

Jobsharing gibt es immer häufiger - auch bei der Serviceplan Gruppe: Jetzt übernehmen mit Anke Eberhard und Helena Rheborg zwei Frauen bei der Plan.Net Holding zusammen die neu geschaffene Position des Head of Delivery Management. In dieser Funktion sollen die beiden Managerinnen dafür sorgen, dass die Digitalagenturgruppe mit all ihren Einzelagenturen in verschiedenen Ländern als nahtlose Multi-Service-Organisation funktioniert.