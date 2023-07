Sea-Eye

Die Kampagne ist in den sozialen Netzwerken genauso zu sehen wie auf Out-of-Home-Werbeflächen

Immer wieder verschwinden oder kentern Boote mit Flüchtenden im Mittelmeer - allein 2022 starben über 2400 Menschen auf ihrer Flucht über die Seerouten nach Europa. Hilfe gibt es oft nur von NGOs wie Sea-Eye. Diese sensibilisiert nun zusammen mit Thjnk und einer eindringlichen Social-Media- und OOH-Kampagne für das Thema.

Im Mittelpunkt der Kampagne steht ein simples Anzeigenmotiv, das sowohl in den sozialen Netzwerken wie Instagram und LinkedIn als auch deutschlandweit auf Out-of-Home-Werbeflächen zu sehen ist. Darauf zeigen Kunde und Agentur eine Blase unter Wasser, daneben steht die beklemmende Headline: "Everyone's last words should be heard."





Mit dem Auftritt wollen Sea-Eye und Thjnk nicht nur zum Spenden aufrufen, sondern auch generell dafür sensibilisieren, wie wichtig Hilfsorganisationen in Zeiten der anhaltenden Flüchtlingskrise sind. Erst im Juni sind 700 geflüchtete Menschen im Mittelmeer verschollen. Die Botschaft von Sea-Eye: Mit größeren finanziellen Mitteln könnten solche Unglücke eher verhindert werden. Um diese Message den Menschen zu vermitteln, sind die Werbemittel auch mit QR-Codes versehen, die zu einer Landingpage führen, auf der die NGO über Hintergründe und Spendenmöglichkeiten informiert. Darüber hinaus wird Sea-Eye von mehreren Partnern unterstützt, die jede private Spende verdoppeln.