Ein Einblick in das neue Magazin der Bundesregierung

Im Frühjahr 2018 konnte Zum goldenen Hirschen das Bundespresseamt als neuen Kunden gewinnen. Seitdem unterstützt die Agentur die Informationszentrale bei der Entwicklung und Umsetzung von Kommunikationsmaßnahmen. Einer der wichtigsten Bestandteile der Zusammenarbeit ist der Relaunch des Magazins, der zum Jahreswechsel sichtbar wurde."Schwarzrotgold" erscheint vier Mal jährlich, umfasst 20 Seiten und wird laut Zum goldenen Hirschen in "millionenfacher Auflage" veröffentlicht. Jede Ausgabe beschäftigt sich mit einem Schwerpunktthema. Die erste Ausgabe des Magazins behandelt Europa und lag bis Mitte Januar als Supplement verschiendenen Tageszeitungen und Publikumsmedien bei. Außerdem lag das Periodikum an Flughäfen und in Zügen aus.Zum goldenen Hirschen gestaltete das Layout von "Schwarzrotgold" nach eigener Beschreibung "klarer und aufgeräumter" als bei "Deutschland aktuell" und setzt auf große Illustrationen des Art Directors Karsten Petrat. Auch das redaktionelle Konzept wurde geändert. Die Texte und Themen sollen zu offenem Diskurs führen und diesen widerspiegeln, außerdem will man stärker in die Bürgerperspektive schlüpfen und komplexe Sachverhalte einfach darstellen. In diesem Zug habe man sich auch für das Thema Europa entschieden: Es sei eine besonders kontroverse Problematik und mit dem Magazin wolle man sich auch mit der Kritik auseinandersetzen. "Schwarzrotgold ist keine Leistungsschau, die Erfolge der Bundesregierung präsentiert", sagt, Geschäftsführer von Zum goldenen Hirschen Berlin. "Das Magazin soll den Leser in den Fokus rücken und sich dabei nicht vor anderen Sichtweisen scheuen."Bei Zum goldenen Hirschen arbeiteten(Geschäftsführung),(Account Director),(Creative Director Art),(Creative Director Text),(Senior-Redakteur/Konzept) und(Redakteurin/Konzept) an "Schwarzrotgold". bre