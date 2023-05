Serviceplan

Serviceplan nutzt Künstliche Intelligenz für eine emotionale Kampagne, die die Erinnerungen von Transpersonen zum Guten verändert

Viele Transpersonen wollen sich nicht an die Zeit vor ihrer Transition erinnern - und schauen deshalb auch ihre alten Kinderfotos nicht mehr an. Serviceplan Berlin will das mit dem Projekt "Saved Memories" jetzt ändern - und transformiert mithilfe von KI die Kindheitserinnerungen von drei Transmenschen.

Teilen

Um diese Erinnerungen für die Protagonistinnen und Protagonisten zu "retten", hat sich Serviceplan zusammen mit dem KI-Experten Jaques Alomo deshalb der Kinderfotos angenommen und eine KI-Bildbearbeitung mit aktuellen Fotos der drei Transpersonen so trainiert, dass die jeweiligen Originalfotos aus der Kindheit nach der Bearbeitung mit dem Programm Stable Diffusion jeweils das richtige Geschlecht zeigt - und bei den drei Transmenschen für emotionale Reaktionen sorgt.

Die Berliner Kreativagentur hat die Kampagne zusammen mit den Vereinen Transklar e.V., Trans-Ident e.V. und Rosa Strippe e.V. entwickelt. Herzstück des Auftritts ist ein Film, in dem Kabarettistin Alice Lee, Influencer Duke Duong und Model Lucy Hellenbrecht aus ihrer Kindheit erzählen, als sie noch im falschen Körper mit dem falschen Geschlecht steckten. In diesem Zuge sprechen sie auch davon, wie schwierig es für sie ist, alte Kindheitsfotos von sich selbst anzuschauen, weil diese nicht mit der eigenen Geschlechtsidentität übereinstimmten.Um diese Erinnerungen für die Protagonistinnen und Protagonisten zu "retten", hat sich Serviceplan zusammen mit dem KI-Experten Jaques Alomo deshalb der Kinderfotos angenommen und eine KI-Bildbearbeitung mit aktuellen Fotos der drei Transpersonen so trainiert, dass die jeweiligen Originalfotos aus der Kindheit nach der Bearbeitung mit dem Programm Stable Diffusion jeweils das richtige Geschlecht zeigt - und bei den drei Transmenschen für emotionale Reaktionen sorgt.



"Es kommt nicht oft vor, dass man an einem Projekt arbeitet, das so technisch, aber gleichzeitig so emotional ist", sagt Myles Lord, Kreativchef von Serviceplan in Berlin. "Letztendlich haben wir entdeckt, dass viele Trans*Person von dieser Idee wirklich profitieren können, indem sie einen Teil ihres Lebens zurückerlangen, der schon immer fehlte. Die Zusammenarbeit mit Lucy, Duke und Alice war wirklich inspirierend – ihre persönlichen Geschichten geben uns wichtige Einblicke in das Aufwachsen als Trans*Person und wie die Gesellschaft verständnisvoller und unterstützender gegenüber der Trans*Community sein kann."



Patricia Schüttler von Trans-Ident e.V. ergänzt: "Das Ziel ist es nicht, die Vergangenheit zu verändern oder Fehler zu korrigieren. Vielmehr geht es darum, diese Bilder in Einklang mit der wahren Identität der Person zu bringen – damit das Äußere widerspiegelt, was im Inneren gefühlt wird."

"Es kommt nicht oft vor, dass man an einem Projekt arbeitet, das so technisch, aber gleichzeitig so emotional ist", sagt Myles Lord, Kreativchef von Serviceplan in Berlin. "Letztendlich haben wir entdeckt, dass viele Trans*Person von dieser Idee wirklich profitieren können, indem sie einen Teil ihres Lebens zurückerlangen, der schon immer fehlte. Die Zusammenarbeit mit Lucy, Duke und Alice war wirklich inspirierend – ihre persönlichen Geschichten geben uns wichtige Einblicke in das Aufwachsen als Trans*Person und wie die Gesellschaft verständnisvoller und unterstützender gegenüber der Trans*Community sein kann."Patricia Schüttler von Trans-Ident e.V. ergänzt: "Das Ziel ist es nicht, die Vergangenheit zu verändern oder Fehler zu korrigieren. Vielmehr geht es darum, diese Bilder in Einklang mit der wahren Identität der Person zu bringen – damit das Äußere widerspiegelt, was im Inneren gefühlt wird."