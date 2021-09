Rückkehr in die Agenturbranche

© TLGG Peter John Mahrenholz meldet sich zurück im Agenturbusiness - bei TLGG

Prominentes Comeback: Peter John Mahrenholz, ehemaliger Vorstand bei Jung von Matt, Ex-CEO von FCB Deutschland und früherer GWA-Präsident, kehrt in die Agenturbranche zurück. Der 57-Jährige heuert als Executive Strategy Director bei der Omnicom-Tochter TLGG an. In dieser Funktion verantwortet er Entwicklung und Ausrichtung des Strategieteams und des Leistungsportfolios der Digitalagentur.