Der Auftritt wurde von Brand Lounge in Düsseldorf entwickelt

Die Kampagne kommt in Print, OOH und Social Media zum Einsatz

Die Agentur hat für ihren neuen Kunden neben der Kampagne auch eine frische Markenidentität und eine neue Positionierung entwickelt. Mit dem Auftritt will Ritex die echte Nähe zweier Menschen würdigen in Zeiten, in denen es es - dank Smartphones und Social Media - auch viel scheinbare Nähe gibt. Dazu hat Brand Lounge drei Motive entwickelt, die jeweils zwei Menschen ganz eng beeinander zeigen und auf denen der neue Claim "Get closer" neben verschiedenen Headlines zu lesen ist. Die Kampagne wird in Printmagazinen, Out-of-Home-Medien und in den sozialen Netzwerken ausgespielt."Ein starker Gedanke mit dem wir etwas über Sexualität und Vertrauen erzählen können, ohne ins Gewöhnliche oder Alberne abzurutschen", sagt, Beratungs-Geschäftsführerin von Brand Lounge über den neuen Markenclaim., Geschäftsführer von Ritex, ergänzt: "Die Brand Lounge hat uns überzeugt und begeistert. Mit Leidenschaft, Sachverstand und kurzen Wegen - das ist übrigens auch etwas, das Ritex ausmacht."Bei Brand Lounge zeichnen neben Dajana Weers noch(Beratung),(Kreation),und(Strategie) verantwortlich. Den letzten Markenrelaunch bei Ritex gab es vor zwei Jahren . Damals entwickelte Elbedesigncrew in Hamburg ein neues Verpackungsdesign. Zudem gab es einen Kinospot von Skyline Pictures. tt