© R/GA Peter Pawlick wird R/GA-Strategiechef in Berlin

Seit 2012 arbeitet Peter Pawlick bei R/GA - im Agenturbusiness eine lange Zeit. Nach Stationen in New York und London ist der Stratege seit Anfang dieses Jahres im Berliner Büro der Innovationsagentur tätig. Damit verbunden ist ein persönlicher Aufstieg: Pawlick ist ab sofort Head of Strategy bei R/GA Berlin. In seiner neuen Rolle berichtet er an Managing Director David Toma.