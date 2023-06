Publicis

Publicis-Managerin Katja Reis verantwortet das neue Commerce-Angebot der Werbeholding

Die Publicis Groupe verspricht sich viel von Retail Media - und bläst zum Angriff. Gemeinsam mit Carrefour will die Werbeholding den Markt in Kontinentaleuropa und Südamerika aufrollen. Und in Deutschland werden die Kompetenzen in einer neuen Beratungs-Unit gebündelt.

Es ist das derzeit heißeste Thema im Retail-Media-Markt: Der französische Handelsriese Carrefour und die Werbeholding Publicis haben Mitte