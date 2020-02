© DDB

DDB und Reporter ohne Grenzen verwandeln die Gutenberg-Presse in ein Folterinstrument

Die Motive sind in DOOH sowie in großen deutschen Zeitungen zu sehen

Die Erfindung der Druckpresse von Johannes Gutenberg um das Jahr 1440 herum gilt heute als der erste große Meilenstein auf dem Weg zur Presse- und Informationsfreiheit. Schließlich konnte so erstmals vielen Menschen auf einmal Zugang zu Informationen und Nachrichten ermöglicht werden. Um darauf aufmerksam zu machen, dass in vielen restriktiv geführten Ländern die Tagespresse noch immer zur Gleichschaltung und regierungskonformen Informationssteuerung genutzt wird, haben DDB und Reporter ohne Grenzen zwei Printmotive entwickelt, auf denen die Gutenberg-Presse auf überraschende Art und Weise inszeniert wird.Zu sehen ist jeweils eine traditionelle Druckpresse in einem mittelalterlich anmutenden Illustrationsstil, in der allerdings keine Bücher gedruckt werden. Vielmehr sind Menschen zu sehen, die unter der Presse liegen. Das Produkt zur Informationsverbreitung wird somit zum Folterinstrument."Wenn man sich alte Zeichnungen der Originalpressen ansieht, sind das relativ abstrakte Objekte", sagt, Senior Copywriter bei DDB Berlin. "Es könnte sich genauso gut um mittelalterliche Folterinstrumente handeln. Eine starke Metapher, um zu zeigen, dass die Presse niemals zu einem Instrument der Unterdrückung werden sollte. So wie altertümliche Folterzeichnungen der Abschreckung dienen sollten, wollen wir jetzt aufrütteln und klarmachen: Presse darf niemals zur Unterdrückung missbraucht werden."Die Kampagne ist bereits seit Ende Januar auf digitalen Out-of-Home-Flächen sowie mit Anzeigen in Leitmedien wie der Zeit, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sowie der Taz zu sehen. Entstanden sind die Motive in Zusammenarbeit mit dem Illustratoraus San Francisco.Bei DDB Germany zeichnen(Chief Creative Officer),(Creative Director),(Senior Art Director), Chiara Chessa (Senior Copywriter) und(Senior Account Manager) verantwortlich. tt