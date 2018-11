Deutschland macht damit einen großen Sprung nach vorne: 2017 gab es 66-mal Edelmetall, in den Jahren davor 57 beziehungsweise 82 Trophäen. Insgesamt waren die Juroren dieses Jahr strenger: Es wurden 705 Preise vergeben - 2017 waren es 820. Allerdings sind die Einsendungen im 33. Jahr der LIAs rückläufig: So waren dieses Jahr nur noch knapp 10.000 Einsendungen im Rennen. Vor drei Jahren waren es noch rund 14.000.



Mini John Cooper Works: The Faith of a Few

Beck's "Le Beck's - The Legendary Beer-Can"

Das deutsche Edelmetall verteilt sich wie folgt: zwei Grands Prix, 37-mal Gold, 35-mal Silber und 41-mal Bronze. Wenig überraschend istauch hier der erfolgreichste Teilnehmer. Auf das Konto der inhabergeführten Agentur gehen nicht nur ein Grand Prix, sondern außerdem zwölfmal Gold, sechsmal Silber und viermal Bronze. Den Grand Prix sowie viermal Gold gewinnt die Berliner Niederlassung zusammen mitin der Kategorie "Production & Post-Production" für den Mini-Spot "The Faith of a few". Bei den anderen preisgekrönten Projekten handelt es sich um Kampagnen im Auftrag von BVG ("BVG X Adidas - The Ticket Shoe"), Edeka ("The Most German Supermarket" und "Christmas 2117"), Netto ("Easter Surprise") sowie Social-Bee ("The Refugee Résumé").Jung von Matt kann sich dank dieser Ausbeute auch über die Auszeichnungen "Global Independent Agency of the Year", "Regional Independent Agency of the Year for Europe" und "Regional Network of the Year" freuen. Ein weiterer Sonderpreis geht an Markenfilm: "Regional Production Company of the Year for Europe".räumt den zweiten Grand Lia ab. Die Agentur wird in der Kategorie Package Design für "Le Beck’s: The Legendary Beer Can" belohnt. Auch darüber hinaus lief es bei diesem Wettbewerb sehr gut für die inhabergeführte Gruppe: viermal Gold, viermal Silber und achtmal Bronze lautet die Bilanz. Dabei konnte Serviceplan nicht nur mit der Arbeit im Auftrag der Biermarke Beck’s punkten, sondern auch mit folgenden Projekten: "Dot Mini. The First Smart Media Devie for the Visually Impaired", Mini "The Shortcut Billboards", "Fittle - The first 3D printed Braille puzzle", "Adoptify", Too Many T’s "Featuring Alexa" und Sky "Say it with Sky".Weitere Medaillengewinner aus Deutschland sind BBDO Group Germany (1x Gold, 1x Silber, 2x Bronze), Cheil Germany (1x Bronze), DDB Group Germany (2x Gold, 7x Silber, 7x Bronze), Denkwerk (1x Bronze), German Wahnsinn mit Kolle Rebbe und Demodern (1x Silber), Grabarz & Partner (5x Silber, 5x Bronze), Grey Germany/KW43 Branddesign (1x Gold, 1x Silber), Havas Germany (1x Bronze), Heimat (4x Silber, 3x Bronze), Kolle Rebbe (2x Gold, 2x Silber), Mutabor (1x Bronze), Ogilvy Germany (1x Bronze), Philipp und Keuntje (3x Bronze), Proximity Worldwide (1x Gold), Thjnk (5x Gold, 4x Silber, 4x Bronze), Why do Birds (1x Gold). bu