Reinsclassen

Veronika Classen (1957 bis 2023)

Die bekannte Werberin Veronika Classen ist tot. Das bestätigt ihr Mann Armin Reins, mit dem sie 2005 in Hamburg die Agentur Reinsclassen gegründet hat. Die Kreative starb am vergangenen Wochenende im Alter von 66 Jahren. Sie war eine der ersten Frauen auf dem CCO-Posten großer Agenturen in Deutschland.

Bevor sich Classen mit der Agentur, die heute ihren Namen trägt, selbstständig machte, war sie für große und renommierte Adressen tätig. So stand sie als Kreativchefin an der Spitze von D'Arcy und der damals legendären Lintas. Weitere Werbeagenturen, bei denen sie sich in verantwortlicher Position um die Kreation kümmerte, waren Leo Burnett und Baader Lang Behnken. Ihre Laufbahn in der Werbung startete sie nach einem Studium von Theater-, Film-, Fernsehwissenschaften und Kunstgeschichte sowie einem Diplom als Kommunikationsdesignerin bei der Agentur MPW Univas, später ging sie zu McCann. Zuvor hatte Classen ein Volontariat bei Burda absolviert, wo sie auch Verlegerin Aenne Burda kennelernte, von der sie später häufig sprach.