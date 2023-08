Diconium

Philipp Reth baut das China-Geschäft von Diconium aus.

Die auf digitale Transformation spezialisierte Digitalberatung Diconium plant nach einer längeren Corona-Zwangspause, ihren Standort in Peking zu reaktivieren und holt sich dafür Unterstützung von Mobility-Experte Philipp Reth. Der ehemalige Head of Volkswagen Group Mobility wird künftig die Geschäfte auf dem chinesischen Markt leiten und den Auf- und Ausbau des Kundengeschäfts vorantreiben.

Als Geschäftsleiter des Diconium-Standortes in Peking verantwortet Reth ab sofort neben der Akquirierung neuer Kunden in den Branchen Mobility, C